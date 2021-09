Dos historias virales recientes que surgieron de TikTok han arrojado nueva luz sobre las presiones al personal que trabaja como artistas en Disneyland y los resorts de Disney World.

En el primero, Evan Sneed publicó imágenes resurgidas de 2015 de una visitante acosando a un actor que interpretaba a Gastón de Beauty and the Beast (1992) hasta que el cazador le pide que se vaya y le dice: "¡Ya terminaste!".

El video provocó un acalorado debate sobre quién tenía razón y Snead imploró al público que fuera más considerado con los artistas, y luego explicó a The Independent: "Siempre me gusta publicar pequeños anuncios de servicio público para que la gente simplemente trate a los miembros del elenco de Disney con respeto y los traten como les gustaría ser tratados".

En el segundo video, la ex intérprete de personajes de Disney, Sarah Daniels, respondió preguntas de sus seguidores en la aplicación de video sobre su carrera y reveló que los hombres casados coqueteaban con ella con frecuencia cuando aparecía en el parque vestida como Tinker Bell, el hada de Peter Pan (1953).

"Siento que si los tipos van a ser horribles y coquetear contigo, coquetearán contigo, seas o no un personaje", reflexionó Daniels. "Pero hubo muchos momentos, especialmente como Tinker Bell, cuando los hombres casados me entregaron las llaves de su habitación de hotel y me dijeron dónde se estaban quedando".

El primer parque temático de Disneyland se inauguró en Anaheim, California, en 1955 bajo la supervisión directa de su homónimo, Walt Disney, creador de Mickey Mouse y las innovadoras animaciones de cuentos de hadas Snow White and the Seven Dwarfs (1937), Pinocchio, Fantasia (ambas de 1940), Dumbo (1941), Bambi (1942) y Cinderella (1950).

Disney se aseguró personalmente de que se hicieran todos los esfuerzos posibles para hacer del parque "el lugar más feliz de la tierra" y evitar que se rompieran las ilusiones, permitiendo que los niños hechizados se sintieran maravillados por los espectáculos que se exhibían sin ser molestados por intrusiones no deseadas del mundo de los adultos.

Mike Fox, autor de The Hidden Secrets & Stories of Walt Disney World (2016), ha dicho que “se inculca un profundo compromiso con la experiencia del huésped dentro de la empresa”.

Leer más: Disney llega a acuerdo de vacunación con trabajadores

“Para Walt, todo se trataba de la historia. Ver a un vaquero de Frontierland en Tomorrowland, simplemente arruina la historia", dijo a Business Insider, aludiendo a una de las muchas reglas que rigen el comportamiento de los artistas en los parques, que les prohíbe aventurarse fuera del ámbito apropiado para su personaje.

Los artistas son cuidadosamente audicionados para sus papeles, se les pide que canten y aprendan rutinas de baile coreografiadas, con habilidades de improvisación consideradas como un activo particular.

“Cuando hablas con Cinderellay dices: 'oye, déjame tomarte una foto con mi iPhone', y ella dice: '¿Qué es un iPhone?', ella está desempeñando un papel y su trabajo es mantener ese papel, mantener ese entretenimiento, mantener esa historia”, dijo Fox.

El lenguaje teatral que rodea el trabajo es revelador. El hecho de que se diga que los "miembros del elenco" están "en el escenario", cuando aparecen disfrazados ante el público, deja en claro que se espera que los empleados consideren su trabajo como uno de actuación en el que es vital que no rompan su papel.

“Hicieron mucho hincapié en que esto es una experiencia. No es tu experiencia, es la experiencia del invitado. Tienes que ofrecer el mejor espectáculo que puedas. Estás entrando en un papel,” dijo la ex intérprete Devin Melendy sobre su tiempo en Disney World en Orlando, Florida.

Otras reglas secretas muy específicas que rigen la conducta de los intérpretes incluyen que no se les permita dar señas cuando dan instrucciones [se prefiere una indicación de dos dedos menos "grosera", como la favorece el propio Walt Disney] o responder "no lo sé" cuando los invitados hacen una pregunta, la respuesta se consideró demasiado humana, no fue útil ni para el invitado ni para la mística del personaje y un callejón sin salida en la conversación.

No se les permite pedir autógrafos a ninguna celebridad con la que se encuentren, sin importar cuán deslumbrados estén. Además, se utilizan palabras en clave eufemísticas cuando se informan incidentes de limpieza a los custodios, como "código V" o "derrame de proteínas", convocando a un colega para que se ocupe de un charco de vómito de color caramelo, como podría serlo entre los funcionarios del transporte público.

Un "405 en la línea 2", supuestamente se usa para llamar la atención sobre una persona particularmente atractiva que se ve en una fila.

Los personajes específicos también pueden tener sus propias reglas: la Bestia, por ejemplo, solo aparece durante las comidas en el restaurante Be Our Guest, en el Magic Kingdom de Disney World, excepto durante los desfiles, según Reader's Digest.

Esto es consistente con la lógica del personaje con el que los niños estarán familiarizados en la película, un detalle reflexivo que también explica por qué dos versiones del mismo personaje nunca se ven en el parque al mismo tiempo. Hacer lo contrario podría provocar preguntas incómodas de los niños perplejos e inspirar dudas oscuras sobre toda la empresa y mucho más que se les podría haber dicho sobre Santa Claus o el Hada de los Dientes.

La determinación de nunca romper la ilusión está incorporada en el diseño de los parques de Disney en Anaheim, Orlando, París y Tokio.

En Orlando, por ejemplo, el Castillo de Cinderella fue construido para estar orientado al sur para que el sol nunca se sentara directamente detrás de él y la fortaleza se separe de todas las demás estructuras altas, asegurando que su torre nunca esté envuelta en sombras y permanezca bien iluminado para fotografías familiares.

Debido a la ubicación de ese complejo en particular, en la atmósfera cálida y pantanosa del centro de Florida, también tuvo que construirse sin piscinas decorativas de agua estancada para evitar atraer mosquitos. Si los parásitos se ven tentados a descender de todos modos, se aplica un aerosol de extracto de ajo alrededor del suelo para disuadirlos, su olor es demasiado sutil para ser detectado por humanos.

Otro irritante aerotransportado, aviones ruidosos, tampoco se ven nunca sobre los resorts de Disney, ya que existe una zona de exclusión aérea permanente para mantenerlos fuera mientras, bajo tierra, una red de túneles o "utilitarios" opera para permitir que el personal y los artistas se muevan fácilmente, pasando en silencio y fuera de la vista de los invitados. Para proteger aún más la perfección, la basura se transportan sin ser vista a través de estas mismas rutas secretas después de la recolección.

Otro aspecto interesante del diseño de los parques que podría no ser inmediatamente obvio para quienes visitan por primera vez es la cantidad de "pistas" en su infraestructura.

La iconografía oculta de Mickey Mouse está en todas partes para que la vean los observadores y hay una gran cantidad de habitaciones secretas alrededor que generalmente no están abiertas para los no iniciados, desde la suite del hotel escondido dentro del Castillo de Cinderella en Anaheim, disponible exclusivamente para los ganadores de competencias y los invitados especiales, hasta la cancha de baloncesto improvisada para los empleados en un ático sobre el paseo en trineos Matterhorn en el mismo parque.

Hay un vagón de tren secreto en el Disney Railroad del resort de Orlando llamado Lilly Belle, en homenaje a la esposa del fundador, que está decorado como un salón victoriano, alberga recuerdos raros y solo está abierto para los huéspedes temprano en la mañana.

Hay elementos secretos en el menú de los restaurantes del resort, según Cosmopolitan, que recomienda los nachos con helado en el Golden Horseshoe de Frontierland, los tater tots cargados en el River Belle Terrace y el tazón de pan de macarrones con queso en el Wharf Cafe en el Zona de Aventuras de California.

Cápsulas del tiempo secretas han sido enterradas frente al castillo de la Bella Durmiente en Anaheim desde 1995 y debajo de Buena Vista Plaza en California Adventure desde 2012. Pero quizás lo más misterioso de todo, una exclusiva sociedad de comidas, conocida como Club 33, está en funcionamiento en la parte superior de un conjunto de escaleras de caracol en New Orleans Square en el mismo parque, su puerta de entrada está pintada de un tono intencionalmente inocuo de verde pálido para disuadir a los fisgones.

¿Y los paseos? Uno de los rumores más asombrosos, nuevamente según Cosmopolitan, es que el paseo original de Pirates of the Caribbean, que inspiró la exitosa franquicia de Johnny Depp, tenía esqueletos reales en su lugar cuando se inauguró en 1967, adquiridos del UCLA Medical Center. Si eso alguna vez fue cierto es cuestionable, pero las réplicas de plástico están en su lugar en estos días, puedes estar seguro de eso.

Algunas otras cositas que puedes disfrutar incluyen la revelación de que no hay baños en la Plaza de la Libertad de Magic Kingdom, como una concesión a la precisión histórica, las plantas de Tomorrowland son comestibles de acuerdo con un futuro de agricultura sostenible y el estante de propiedad perdida de Main Street Railroad contiene elementos supuestamente dejados por otros personajes de Disney como Aladdin y Mary Poppins.

Esos gritos que escuchaste en la Torre del Terror fueron pregrabados, lamentablemente. El tentador olor a pan fresco que percibes cerca de los restaurantes es artificial y se canaliza y Disney es tan ingenioso para reciclar sus figuras animatrónicas que los antiguos miembros del Salón de los Presidentes son visibles entre una multitud de observadores de estrellas en el viaje Spaceship Earth de Epcot en Bay Lake, Florida.

¿Qué otra cosa? Las barras y estrellas recién cortadas cuelgan de los mástiles para sortear las leyes federales de banderas y los postes se doblan como pararrayos para mantener a los visitantes seguros durante las tormentas. El personal de seguridad vestido de civil patrulla la multitud en todo momento vestido como paseantes y actuaciones de personajes aparentemente espontáneos podrían llevarse a cabo para alejar a las multitudes de las concurridas colas para los paseos.

Ah, y el personal disfrazado, afortunadamente, ya no recibe ropa interior común (sí, lo leíste bien), como informó The Los Angeles Times que alguna vez fue una práctica estándar, con todos los horrores asociados que podrías esperar que esa política implique una gran realidad.

"Trabajar en Disney no es mágico todo el tiempo", declaró a Business Insider Meghan O'Neill, otra ex miembro del reparto. "Trabajas muchas horas en todo tipo de clima tratando con huéspedes que tienen grandes expectativas".

Siguiendo esa línea de pensamiento, BuzzFeed a principios de este año les preguntó a los comentaristas sobre sus recuerdos de trabajar en Disneyland y Walt Disney World y fueron recompensados con una gloriosa serie de anécdotas imposibles de verificar.

Las historias de erecciones involuntarias de elefantes y artistas que vomitaban dentro de sus cabezas de Goofy debido al sofocante calor del verano eran frecuentes, pero seguramente la ganadora fue un caballero que informó sobre un grupo de adultos silbando a Minnie Mouse, solo para que Mickey respondiera en su característico falsete: "Si miras a mi novia de nuevo, ¡te voy a hacer estallar!".

Evan Snead tiene razón. Esta es una ardua línea de trabajo y merece todo nuestro respeto.