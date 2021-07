Esta semana se cumplen 22 años desde que el avión de John Fitzgerald Kennedy Junior fue sacado del Océano Atlántico. El aniversario del accidente en el que murieron él, su esposa Carolyn y su cuñada, Lauren Bessette, es un hito sombrío para la familia Kennedy.

Sin embargo, para algunos creyentes de QAnon, el hijo del 35º presidente de los Estados Unidos no sólo sobrevivió a la tragedia, sino que está a punto de hacer un dramático regreso a la vida pública.

Ha surgido una extraña teoría que sugiere que el accidente no fue más que una treta para fingir su muerte y que reaparecerá -quizás ya el mes que viene- para unirse a un presidente Donald Trump restablecido como su vicepresidente.

Un vídeo viral ha mostrado incluso a un hombre de mediana edad que algunos devotos de QAnon afirman que es el propio JFK Jr.

La teoría es extraña incluso para los estándares de QAnon - que afirma que los demócratas y las celebridades de Hollywood están involucrados en un culto caníbal secreto contra el que Donald Trump está luchando en secreto, una teoría expuesta en mensajes crípticos de Internet por una misteriosa figura similar a un profeta conocida como Q. Y aunque sólo una fracción parece creer en el ángulo de JFK Jr. los expertos dicen que sigue siendo perjudicial para sus relaciones y su comprensión de la realidad.

Will Sommer, autor del próximo libro Trust the Plan: The Rise of QAnon and the Conspiracy That Reshaped America y observador durante mucho tiempo de la teoría de la conspiración, estima que alrededor del 20% de los seguidores de Q creen en el resurgimiento de JFK Jr, pero que los que lo hacen, “creen al cien por cien”.

“QAnon en sí mismo es obviamente bastante peligroso. Es difícil decir si la gente que cree en la [conspiración] de JFK Jr es más peligrosa que la gente de QAnon que no lo hace”, dijo a The Independent.

“Parte del problema, al igual que con cualquier creencia de QAnon, es que es tan extraña que aleja a la gente de sus amigos y familiares”.

Pero, ¿cómo llegó “John John” -conmovedoramente fotografiado saludando el ataúd de su padre asesinado a la edad de tres años- a ser arrastrado a una fantasía tan extravagante?

La historia cuenta que, tras fingir su muerte, Kennedy regresó dos décadas después para ayudar a Trump a drenar el pantano. Primero apareció supuestamente como el propio Q (o cerca de Q) con las “gotas Q” de información críptica. Luego, se habría revelado en 2019, para reemplazar a Mike Pence en la candidatura de reelección del presidente en 2020, o tal vez en la “restitución” de 2021 (supuestamente programada para el 13 de agosto -aunque no hay ningún mecanismo para restituir a un ex presidente-), o tal vez en la campaña de 2024.

El calendario ha ido cambiando con cada hito que pasa.

Mientras tanto, se dice que Kennedy ha estado escondido, disfrazado de gerente de servicios financieros de Pittsburgh, de mediana edad y con fedora, llamado Vincent Fusca.

JFK Jr. comenzó a ser tendencia en Twitter después de que el dúo de comediantes The Good Liars descubriera a Fusca en la conferencia conservadora CPAC en julio en un vídeo que se hizo viral con 14 mil likes y 2 mil retweets.

“¿Eres JFK Jr? ¿Si o no? ¿Cómo sobrevivió al accidente de avión? ¿O fue fingido? Guiña dos veces el ojo si eres JFK Jr”, le preguntaron.

Su objetivo, que aparentemente ya no mayor a 1.80 metros y que llevaba una camiseta pro-Trump que decía “Queremos que vuelva, señor, le echamos de menos, presidente”, respondió: “No sé quién eres hombre - oh, está filmando, tenemos que irnos”.

Fusca no respondió inmediatamente a la solicitud de entrevista de The Independent. Pero no está claro cuál es el verdadero Vincent Fusca, ya que varias cuentas de Twitter invocan el nombre del hombre que algunos creen que es un JFK Jr. reencarnado.

Una cuenta de Twitter @vincent_fusca, con 134 mil seguidores, tuiteó en la madrugada del 7 de enero -el día después de que una turba pro-Trump asaltara el Capitolio para tratar de impedir que se certificara la victoria de Joe Biden- un misterioso poema con versos como “ Rodeados de la Verdad los ves atacar / ¿Quieren eternamente la libertad intacta? Pronto se les mostrará la república en la que nos emancipamos”.

Otra cuenta, @Vincent__Fusca, se describe a sí mismo como un amoroso esposo, padre, patriota y partidario de Trump con un amor eterno por los Estados Unidos.

Otra más se llama “VINCENT FUSCA HA VUELTO OFICIALMENTE”. No ha tuiteado del todo desde que Joe Biden ganó las elecciones en noviembre, pero predica su propia resurrección: “Mi regreso estaba programado para el 7/4/20- La fecha se ha adelantado; VINCE FUSCA HA VUELTO- ¡JFK JR HA RESUCITADO!”.

La teoría parece haber surgido a partir de una entrega de abril de 2018 que resucita una teoría anterior a la era Q en la que el accidente aéreo de JFK Jr en 1999 fue orquestado por los Clinton, supuestamente para evitar que se presentara al escaño del Senado de Nueva York que luego ganó Hillary Clinton.

Los verificadores de hechos de Snopes habían abordado esta cepa más antigua de la conspiración cuando se extendió durante las elecciones de 2016, señalando un artículo del New York Daily News en un esfuerzo por desacreditarla.

El periodista del Daily News, Joel Siegel, escribió cuatro días después de la muerte de Kennedy que dos amigos confirmaron el secreto “mejor guardado” de la política, que había estado buscando el escaño.

“La idea se volvió discutible una vez que la Primera Dama Hillary Rodham Clinton señaló su interés en postularse, pero los dos amigos dijeron que esperaban que el hijo del presidente asesinado eventualmente hubiera saltado a la política como candidato”, decía la historia.

“El segundo amigo calificó el interés de Kennedy como bastante serio, añadiendo: Creo que estaba intrigado por la idea ¿Habría decidido al final ir a por ello? No lo sé. Pero está claro que lo pensó. Habló con algunas personas al respecto. Luego, el asunto de Hillary acabó con él muy rápidamente”.

Escribiendo para The Daily Beast, Sommer ha estado siguiendo la evolución de esa cambiante conspiración pre-Q, en una conspiración Q, desde que surgió en los foros de mensajería 4- y 8Chan alrededor de octubre de 2017.

El verano de ese año, un nuevo cartel que iba simplemente por “R”, más tarde apodado Ranon, conectó la conspiración existente de que Kennedy fingió su muerte diciendo que lo hizo para convertirse en Q y así poder ayudar a su amigo, Donald Trump, a ser presidente.

Las supuestas pruebas: Trump se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Helsinki el 16 de julio, el 19º aniversario del fatal accidente aéreo de Kennedy.

Sommer dice que para muchos creyentes de QAnon, esta teoría es un paso demasiado lejos.

“Hay esta dinámica divertida en QAnon tanto con JFK Jr como con otras cosas en las que dicen: Oh, yo creo que las élites mundiales beben la sangre de los niños y todo este tipo de cosas, pero WOAH JFK Jr, esa está loca”.

“Creo que es tan absurdo que se avergüenzan de ello, si alguien sale y dice que cree que las élites mundiales a veces abusan de su poder para abusar de los niños, eso no suena tan loco. Si alguien saliera y dijera: ‘Creo que JFK Jr. aún está vivo’, entonces sí lo encuentran vergonzoso”.

El escritor de Rolling Stone, EJ Dickson, siguió tirando del hilo y descubrió que la idea ganó popularidad después de que la empleada de la campaña de George W Bush, convertida en periodista de investigación, Liz Crokin, ex del Chicago Tribune y del National Inquirer, comenzara a tuitear y a hablar de la teoría en 2018.

“Justo después de que compartí esto en Twitter hubo un artículo de ataque escrito sobre mí y estoy pensando, eso es realmente loco, es tan extraño, acabo de tuitear una teoría que ni siquiera era mía, y dije que esto es interesante y lo siguiente es que hay un artículo de ataque sobre mí, así que eso me hizo pensar, hay algo en esto”, afirmó en una entrevista de YouTube.

“La forma en que Q habla de JFK padre en los posts, es con tanto amor y pasión, que me hace pensar que es alguien que está cerca de él. Para mí, si JFK Jr fingió su muerte y estaba vivo, tendría sentido que fuera Q”.

Más pruebas llegaron en forma de una cita (no verificada) de Kennedy publicada en su revista George justo un mes antes de su muerte.

Decía: “Si mi querido amigo Donald Trump decidiera alguna vez sacrificar su fabuloso estilo de vida multimillonario para convertirse en presidente, sería una fuerza imparable para la justicia definitiva que demócratas y republicanos celebrarían por igual”.

Los dos eran amigos, y la foto de ellos juntos utilizada en el post era real, de un partido de los New York Knicks en marzo de 1999, tres meses antes de la edición de junio de 1999 de la que la cita decía ser. La cita más cercana que encontraron los verificadores de hechos de PolitiFact, del Instituto Poynter, era de una historia en The New York Post en noviembre de 2016 de Michael Berman, cofundador de la revista George, cuando Trump y Kennedy charlaron en Mar-a-Lago.

“Como le ocurría a menudo a Kennedy en sus eventos, pronto se habló de si podía imaginarse a sí mismo como candidato a la presidencia. Tratando de desviar la charla presidencial, Kennedy señaló que la finca de Trump era mucho más glamurosa que el complejo de la familia Kennedy a unos pocos kilómetros de distancia. Creo que deberías hacer esas preguntas a Donald”, comentó Kennedy, según Berman. “Está claro que tendría la Casa Blanca de invierno más extravagante”.

Kennedy estrelló el avión Piper Saratoga que pilotaba -con su mujer y su cuñada como pasajeros- en el Atlántico, cerca de Martha’s Vineyard, el 16 de julio de 1999. Sus cuerpos fueron encontrados cinco días después. La última tragedia ocurrida a una familia aparentemente atormentada por el infortunio fue noticia en todo el mundo.

Para su supuesto regreso en un mitin del 4 de julio de 2019, algunos partidarios llevaban máscaras de JFK Jr.

Otros llevaban banderas de Trump JFK Jr 2020 o llevaban su imagen en sus camisetas, gritando “Está vivo”. Sommer dice que los partidarios aplauden e interactúan con Fusca cuando lo ven y le preguntan si realmente es JFK Jr.

“Lo que hace es ser muy críptico al respecto. Es evidente que sabe lo que pasa, pero no lo comenta”, comenta Sommer.

“Habla de Q y cosas así. Pero cuando le digo que quiero hablar de cómo la gente cree que eres JFK Jr., no lo hace”.

Descubrir a Fusca en el fondo de los mítines de MAGA y los eventos del GOP se ha convertido en un deporte popular para algunos seguidores de QAnon.

Fue visto en el mitin de Trump en Ohio el 26 de junio de este año, según Patriot Takes, y antes de eso fue visto en CPAC en julio. También fue visto en la CPAC hace dos años en este post de Reddit, “JFK Jr. visto en la CPAC. La detención de Hillary debe ser inminente”.

En la CPAC de febrero, se le pudo ver detrás del ex secretario de vivienda Ben Carson, dando un doble pulgar hacia arriba, como si dijera “confía en el plan”.