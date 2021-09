Los familiares y la policía están buscando a una mujer de Nueva York que estaba viajando por Estados Unidos con su pareja antes de ser dada por desaparecida. Su pareja regresó a casa sin ella y nadie sabe nada de ella desde hace semanas.

Gabby Petito, de 22 años, de Blue Point, Long Island, fue vista por última vez el 24 de agosto, cuando se marchó de un hotel de Salt Lake City con su pareja, Brian Laundrie, llevaban dos años y medio juntos. Su familia denunció su desaparición la noche del 11 de septiembre, según la policía.

Petito y Laundrie habían estado documentando sus experiencias de viaje como “van-lifers” a través de Estados Unidos en un canal de YouTube llamado “Nomadic Statik”. Petito se comunicaba regularmente por FaceTime con su madre, pero ésta se preocupó al no saber nada de ella durante días y avisó a las autoridades.

Aquí está todo lo que sabemos sobre el caso:

Último contacto

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía del Condado de Suffolk explicó que la familia de Gabby estuvo en contacto con ella por última vez a finales de agosto. Según su madre, Gabby se comunicaba por FaceTime unas tres veces por semana. Su madre recibió mensajes de texto los días 26 y 27 de agosto desde el teléfono de su hija, pero mencionó que no podía estar segura de que fueran de su hija. “No sé si era técnicamente ella o no, porque era sólo un texto. No hablé verbalmente con ella”, declaró en una entrevista con CBS News.

Antes de la última comunicación, se cree que Petito estaba en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming. La madre de Petito, Nicole Schmidt, precisó a Fox News que la pareja se dirigía al Parque Nacional de Yellowstone, pero que Petito no llegó. “Los primeros días en los que no recibí respuestas, creí que estaba en un lugar sin servicio. Fue entre el octavo y el noveno día cuando me preocupé de verdad”, detalló Schmidt. Su familia denunció la desaparición de Gabrielle Petito al Departamento de Policía del condado de Suffolk el 11 de septiembre sobre las 18:55 horas.

Laundrie ha regresado a su casa de Florida sin Gabby. La policía ha recuperado la furgoneta Ford Transit de 2012 de la pareja.

La policía de Florida, donde la pareja había vivido anteriormente, detalló que las circunstancias de su desaparición “parecían extrañas”.

“El Departamento de Policía de North Port está colaborando activamente en este caso junto con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, donde se denunció su desaparición”, indicó en un comunicado. “El Departamento de Policía del Condado de Suffolk está investigando la desaparición de una mujer de Blue Point que desapareció mientras viajaba”.

Búsqueda de la familia

La familia de Petito está liderando la búsqueda. La madre de Gabby, Nichole Schmidt, dio una conferencia de prensa el 13 de septiembre. “Como madre, me preocupaba que mi hija saliera de viaje por carretera”, expuso Schmidt. “Pero me sentí segura, tenían un plan, un itinerario, y estábamos emocionados por ellos”.

Dirigiéndose a Gabby directamente, su padre Joseph Petito pidió: “Gabby, sólo queremos que vuelvas a casa”, instó. “Llámanos. Haznos saber que estás bien. Vuelve a casa, por favor”.

Su padre comentó al Newsday que la familia estaba sufriendo mucho desde su desaparición: “Es como ahogarse con las manos atadas a la espalda. No se puede describir. No hay nada que puedas hacer. No puedes controlar nada”, expresó.

“El orgullo no es un problema ahora mismo. Mi única hija ha desaparecido”, externó. “Voy a hacer, la familia, la madre de Gabby, vamos a hacer todo lo que podamos para encontrarla”.

El marido y el hijo de Schmidt han colgado dos carteles de persona desaparecida en sus cuentas de Instagram, así como una foto de Petito, para ayudar en su búsqueda. Ambos dijeron que no podían “hacer más comentarios porque hay una investigación activa”.

Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a la familia en su búsqueda y pagar los gastos de los investigadores y de los viajes. Hasta ahora ha recibido contribuciones de más de 23 mil dólares.

Publicaciones en las redes sociales

La pareja había ahorrado su dinero y renunciado a sus trabajos para viajar por Estados Unidos. Sus cuentas de Instagram documentaron partes de su viaje, con la primera publicación el 2 de julio. Publicaron sobre Monument Rocks de Kansas, Colorado Springs, Great Sand Dunes National Park, Zion National Park y Bryce National Park en Utah y Canyonlands National Park.

“Reducir nuestra vida para caber en esta minúscula furgoneta ha sido la mejor decisión que hemos tomado”, escribió Laundrie en Instagram ese mes. “Sacrificar el espacio para despertar en la naturaleza cada día no ha sido ningún sacrificio”.

Descripción

Petito es descrita como una mujer blanca, de aproximadamente 1.5 metros de altura y 110 libras. Tiene el pelo rubio y los ojos azules, y un tatuaje de un triángulo en el brazo izquierdo, dos tatuajes en los dedos y uno en el antebrazo que dice “let it be”. También tiene un piercing en el ombligo.

Los detectives piden a quienes tengan información sobre la desaparición de Petito que se pongan en contacto con Crime Stoppers anonomoysly en el 1-800-220-TIPS.