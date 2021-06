Cómo la comida me ayudó a curarme después de un ataque anti-asiático

Tres noches después de que me asaltaron, todavía estaba obsesionado. Soñé con caminar hacia el hospital donde trabajo como estudiante de medicina. Soñé con las palabras del hombre, "virus chino", mientras me pateaba y me arrastraba, y soñé con la mirada indiferente de los transeúntes.

Había estudiado estos síntomas en otros: hipervigilancia, evitación de los estímulos asociados, re-experiencias intrusivas y angustia. Mi psiquiatra finalmente me diagnosticó un trastorno de estrés agudo, un precursor del trastorno de estrés postraumático que dura de tres días a un mes después de experimentar una situación potencialmente mortal. Como ocurre con muchas víctimas de agresiones anti-asiáticas, no todas mis heridas fueron visibles.

Por lo general, llamo a mi familia en Tailandia todos los días, pero no pude durante tres días después de mi agresión. No me atreví a romper nuestro Sueño Americano con las experiencias vividas que enfrentan muchos estadounidenses de origen asiático e inmigrantes en este país. Mi padre, que soñaba con reunirse conmigo después de mi formación médica, finalmente me contactó después de mi silencio de radio. Mi familia no es del tipo que muestra afecto con palabras. Pero a través de los años, puedes sentir su amor a través de una simple pregunta: "¿Has comido?".

"Sí", mentí. Incapaz de mentirle por completo, agregué antes de colgar: "La comida de la tía llegará pronto".

Aunty Su es una exfisioterapeuta en Tailandia que se convirtió en masajista cuando emigró para reunirse con su hijo, que se había casado con una estadounidense. Al comienzo de la pandemia, comenzó a entregar comidas caseras asequibles a los trabajadores de la salud. Puse mis palmas juntas en un "wai" para saludarla cuando me entregó mi primera comida real desde el asalto. Tom yum está hecho de hierba de limón, lima, galanga, salsa de pescado, guindilla y azúcar. "Tom" se refiere al proceso de ebullición, mientras que "yum" significa "mezclado". Como lo que yo había esperado y todavía creo que es Estados Unidos, estos ingredientes que no parecían mezclarse de alguna manera crearon un maravilloso sabor a hogar.

Dos semanas después de mi agresión, me recuperé físicamente y regresé al Elmhurst Hospital, un centro de trauma de Nivel 1. Tenía miedo de trabajar con pacientes traumatizados, pero mi experiencia me hizo más empático. Ya no veía a mis pacientes como casos para estudiar para los exámenes, sino como supervivientes a quienes admiraba por su capacidad de recuperación.

Aunque mi equipo provenía de lugares tan dispares como Ohio, Nueva York, Israel, Puerto Rico y Tailandia, todos compartíamos un sentido de atención hacia nuestros pacientes y el amor por la buena comida. Durante nuestra llamada de 24 horas, pedimos pad thai. Le expliqué a mi equipo que cuando los tailandeses lucharon por sobrevivir después de que el arroz escaseara durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro primer ministro promovió el pad thai , hecho con ingredientes baratos y simples como fideos de arroz, maní, huevos revueltos y brotes de soja, convirtiéndolo en un plato de renombre internacional.

La primera vez que fui a otro lugar que no fuera el hospital y mi apartamento fue a una manifestación de apoyo a la comunidad asiáticoamericana e isleña del Pacífico (AAPI) en Chinatown. Michelle Lee, residente de radiología de Cornell que también experimentó discriminación durante la pandemia, me invitó a hablar con más de 1,000 asistentes al mitin, incluidos 100 trabajadores de la salud. Me abrazó mientras mi cuerpo temblaba cuando compartí mi experiencia públicamente por primera vez.

Tenía tanta hambre que casi me desmayo después de mi discurso. Entonces, para la siguiente manifestación en Flushing, Lee me llevó a White Bear, un pequeño restaurante chino con un gran menú de albóndigas pegado sobre su mostrador.

Aunque mi padre es tailandés y mi madre es china, mi madre me había dicho que les dijera a los demás que soy tailandesa porque no quería que me discriminaran como ella cuando un extraño le escupió y le dijo que "regresara a China” la primera vez que visitó los Estados Unidos.

Recordé mi infancia en Tailandia, preparándome para el Año Nuevo Lunar. Mi abuela y mi tía abuela forraron las bolas de masa en forma de media luna antes de cocinarlas al vapor en cestas de bambú. Antes de mudarme al extranjero, mi familia había insistido en que aprendiera a cocinar para poder alimentar a mis amigos extranjeros en Estados Unidos. Dijeron: "Tus amigos pueden tener diferentes orígenes, pero todos debemos comer".

Después del mitin, fuimos a Xing Fu Tang. Me alineé con otras personas de la AAPI, negras, hispanas y blancas del mitin, todos salivando con el mismo té de leche con burbujas de azúcar morena.

Antes de mi turno con el equipo de enfermedades infecciosas y COVID-19, visité Wat Thavorn Vanaram, un templo budista tailandés a pocas cuadras del Hospital Elmhurst. La última vez que visité este templo fue para la víspera de Año Nuevo antes de la pandemia, cuando los neoyorquinos tailandeses trajeron una variedad de platos tailandeses para compartir. A diferencia de mi padre, un exmonje, yo no soy religioso.

Después de mi visita al templo, pedí pollo hainanés y té con leche tailandés de Eim Khao Mun Kai, el restaurante que mi familia y yo comimos la última vez que visitaron los Estados Unidos. Habían pasado algunos años desde que los vi y algunas semanas desde que hablé con mi padre. Lo llamé de nuevo y rápidamente tomó el teléfono y preguntó: "¿Has comido?" Sumergí el pollo hervido en la salsa de ají y ajo antes de probarlo con el arroz sazonado con jengibre. Una gran sonrisa apareció en mi rostro mientras tomaba un sorbo del aromático té con leche antes de responder: "Sí, y desearía que estuvieras aquí para compartirlo conmigo".

