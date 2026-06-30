Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Todo lo que sabemos sobre la supuesta fecha, lugar e invitados

Las especulaciones en torno a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce alcanzaron su punto álgido a pocos días de la supuesta fecha de la ceremonia.

La superestrella del pop y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ambos de 36 años, se comprometieron en agosto de 2025 tras dos años de noviazgo. Desde entonces, los fans analizaron minuciosamente hasta el último detalle de la tan esperada ceremonia.

Aunque la pareja se mantuvo en silencio sobre sus planes, numerosos informes sugirieron posibles respuestas sobre la fecha, el lugar, la lista de invitados y otros detalles.

Aquí tienen todo lo que sabemos sobre la boda de Swift y Kelce.

¿Cuándo y dónde tendrá lugar la boda?

open image in gallery La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, que acaparó la atención de los medios, fue bautizada como “la boda del siglo”. ( AP )

A principios de este año, comenzaron a circular rumores de que la pareja había decidido casarse durante el fin de semana del 4 de julio. Muchos se preguntaron (con razón) por qué alguien querría casarse en el fin de semana más concurrido de Estados Unidos, ya que este año se celebra el 250.º aniversario del país.

Pero desde el momento en que Swift anunció su compromiso, muchos fans lo consideraron una fecha plausible para su boda, ya que ella se refirió repetidamente a ella como una de sus vacaciones favoritas.

Ahora, a medida que se acerca la fecha, algunos informes sugieren que la boda tendrá lugar el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, el estadio de fama mundial de la ciudad con capacidad para 22.000 personas.

Situado en el centro de Manhattan, encima del importante centro de transporte Penn Station, el Madison Square Garden cuenta con múltiples entradas y salidas, lo que podría ser una de las razones por las que, según se informa, la famosa pareja eligió este lugar.

Algunos comentaristas pronosticaron que la pareja no utilizará el recinto como un estadio tradicional, sino que instalará una carpa o estructura dentro del mismo para tener mayor privacidad.

Según tres fuentes, el New York Times informó que se presentó una solicitud de permiso ante la ciudad de Nueva York para cerrar las calles alrededor del Madison Square Garden desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio para un evento que se celebrará el 3 de julio.

Según el informe, Winick Productions, una empresa de organización de eventos que produce importantes eventos de gran repercusión, presentó una solicitud ante la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública de la ciudad a principios de junio.

La empresa solicitó autorización para instalar una carpa o toldo fuera del recinto para el evento, al que, según indicó, asistirían entre 500 y 999 personas. El permiso también estipulaba que los camiones necesitarían espacio para cargar y descargar materiales en el lugar.

Una semana antes, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pareció confirmar los informes de que la boda de Swift y Kelce se celebraría en su ciudad durante el fin de semana del 4 de julio. En una conferencia de prensa sobre la seguridad durante la Copa Mundial, Mamdani declaró: “Sabemos que coincide con el 4 de julio, el 250.º aniversario de Estados Unidos y la boda de Taylor Swift, todo al mismo tiempo, y estamos muy emocionados de recibir al mundo aquí”.

¿Quiénes asistirán?

open image in gallery Suki Waterhouse, amiga de toda la vida de Swift, confirmó que asistirá al evento acompañada de su prometido, Robert Pattinson ( AFP/Getty )

Según dos fuentes con conocimiento del asunto, The New York Times informó que Swift y Kelce planean organizar una reunión más pequeña de 100 personas en el Madison Square Garden, un estadio con capacidad para 19.500 personas, el 2 de julio, seguida de un segundo evento en el mismo estadio para aproximadamente 1.000 invitados el 3 de julio.

Entre los invitados confirmados para la boda se encuentra Suki Waterhouse, amiga de toda la vida de Swift. Hablando sobre la planificación de su propia boda con su prometido Robert Pattinson, Waterhouse declaró a Variety : “Voy a ir a la boda de Taylor, y tal vez me inspire. Será increíble”.

Entre las celebridades que se espera que asistan se encuentran Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Cara Delevingne, Jack Antonoff, Emma Stone, Gracie Abrams, el entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, y el mariscal de campo Patrick Mahomes, así como el jugador de los San Francisco 49ers, George Kittle.

Sin embargo, Page Six informó a principios de este mes que Keleigh Sperry, amiga de toda la vida de Swift, y su esposo, el actor Miles Teller, se encuentran entre los que no fueron invitados. Una fuente le dijo a TMZ que Sperry y la cantante de Opalite ya no son tan cercanas como antes, y que su amistad atraviesa un momento difícil.

¿Quién actuará?

open image in gallery Se rumorea que Stevie Nicks y Tim McGraw actuarán en la boda de Swift y Kelce ( Getty )

Hasta el momento, los informes sugieren que la cantante de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, y el artista de música country Tim McGraw fueron elegidos para interpretar algunos temas.

Swift, conocida por dar a sus fans pistas ocultas antes del lanzamiento de sus álbumes, pudo haber dado una pista importante cuando lució una camiseta con la inscripción “Stevie Knicks” en el cuarto partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

La leyenda de Fleetwood Mac ya había actuado en directo con Swift y también contribuyó con un poema para la versión en CD del álbum de Swift de 2024, The Tortured Poets Department.

En una entrevista anterior con Rolling Stone, expresó su apoyo a la relación de Swift con Kelce. “Ella está en un buen momento y creo que tiene un buen hombre”, dijo Nicks. “Espero que se enamoren cada vez más y que vivan juntos hacia el atardecer”.

McGraw también está vinculado a la historia de Swift: su primer éxito en Billboard, lanzado en 2006, se llamaba Tim McGraw.

Durante su aparición en The Graham Norton Show en octubre, Swift respondió con picardía al presentador cuando le preguntó cuándo se casaría. “Oh, ya lo sabrás”, respondió la cantante de Shake it Off.

Norton respondió: “Así que vas a hacerlo a lo grande”, a lo que Swift replicó: “Solo quería decir que te iba a invitar”.

Traducción de Olivia Gorsin