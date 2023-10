David y Victoria Beckham finalmente abordaron los rumores sobre el supuesto romance de la estrella del fútbol con Rebecca Loos en 2004.

En Beckham, el nuevo documental de Netflix de cuatro episodios, la ex Spice Girl y diseñadora de moda se sincera sobre la supuesta infidelidad de su marido, que se dice que ocurrió mientras él jugaba en el Real Madrid. Por su parte, David admite que las especulaciones lo hicieron sentir “nauseabundo”.

La pareja, que se casó en 1999 y tiene cuatro hijos juntos, siempre ha negado con vehemencia las acusaciones de romance.

En emotivas entrevistas para el cuarto y último episodio, titulado “¿Qué persigue David?”, tanto Victoria como David hablan abiertamente sobre cómo ellos y su familia se vieron afectados por los rumores (y el consiguiente frenesí mediático).

David y Victoria habían estado bajo un intenso escrutinio sobre el estado de su matrimonio desde que él hizo el controvertido cambio del Manchester United al Real Madrid por US$30 millones.

En ese entonces, a Victoria la retrataban como reacia a mudarse a España, y los tabloides alegaban que no le gustaba la comida y que era quisquillosa con respecto a la escuela a la que asistirían sus hijos.

Sin embargo, las cosas empeoraron después de que Loos afirmara en el ahora desaparecido periódico News of the World que ella y David habían tenido un romance de tres meses. Nunca se corroboraron sus afirmaciones y David las descartó en ese momento como “ridículas”.

“Fue la primera vez que Victoria y yo sufrimos ese tipo de presión en nuestro matrimonio”, comparte David en el documental, después de un montaje de vídeo que muestra cientos de titulares de primera plana sobre las acusaciones.

“Ni siquiera puedo empezar a decirte lo difícil que fue. Y cómo me afectó”, añade Victoria, en una entrevista aparte sobre el escándalo.

Cuando el entrevistador Fisher Stevens le pregunta si fue el momento más difícil de su matrimonio, ella responde: “Cien por ciento. Fue la época más difícil para nosotros porque sentíamos que el mundo nos atacaba. Y la cuestión es que estábamos el uno en contra del otro, si soy completamente honesta”.

“Hasta Madrid, a veces nos sentíamos como si estuviéramos contra todos, pero estábamos juntos, estábamos unidos, nos teníamos el uno al otro. Pero cuando estábamos en España, no sentíamos que nos apoyáramos el uno al otro. Y eso es triste”.

Victoria Beckahm cuenta que casi se separa de David después del supuesto romance (Netflix)

Visiblemente conmocionado y luchando por expresar sus sentimientos, David dice: “Cuando me mudé por primera vez a España, ejem, fue difícil porque yo… había sido parte de un club y una familia durante toda mi carrera, desde los 15 años hasta los 27 años. Me venden de la noche a la mañana. De pronto estoy en una ciudad donde no hablo el idioma y, más importante, no tenía a mi familia”.

“Cada vez que nos despertábamos, sentíamos que había algo más. Y creo que ambos sentimos en ese momento que no nos estábamos perdiendo el uno al otro, sino que nos estábamos ahogando”.

“¿Cómo creen que sobrevivieron a eso?”, Stevens le pregunta a David.

“No lo sé”, David contesta, con los ojos llorosos. “Para ser completamente sincero, no sé cómo lo superamos. Victoria lo es todo para mí. Verla lastimada fue increíblemente difícil. Pero somos luchadores. Y en ese momento necesitábamos luchar unos por otros, necesitábamos luchar por nuestra familia. Y valía la pena luchar por lo que teníamos. Pero, en última instancia, es nuestra vida privada”.

“Algunos días me despertaba y pensaba: ¿cómo voy a ir a trabajar, cómo voy a caminar hasta la cancha, cómo voy a lucir como si no pasara nada? Me sentía nauseabundo todos los días cuando abría los ojos. ‘¿Cómo voy a hacerlo?’”.

David Beckham en la actualidad durante la entrevista para el documental de Netflix (Netflix)

En 2004, después de que las afirmaciones de Loos se hicieron públicas, el Real Madrid concedió a David un permiso para que pasara tiempo con Victoria y sus hijos en Suiza, donde su familia estaba de vacaciones de esquí.

En ese momento, se decía que Loos había ganado hasta US$1,2 millones a través de entrevistas y participaciones televisivas relacionadas con su historia de Beckham, incluida una aparición notoria en The Farm de Channel 5.

También participó en programas del Reino Unido como Celebrity Love Island, Extreme Celebrity Detox y The X Factor: Battle of the Stars.

Rebecca Loos en 2008 (Getty Images)

Loos se mudó a Noruega después de conocer a su ahora esposo, el médico Sven Christjar Skaiaa, en el reality show 71 Degrees North. Tienen dos hijos pequeños juntos, Magnus y Liam.

“Estoy muy feliz. No me arrepiento”, declaró Loos a MailOnline en 2016.

“La gente decía que estaba loca, ¿quién era este tipo?”, expresó de su marido. “Apenas lo conocía, ¿qué diablos estaba haciendo? Pero mira todo lo que tengo ahora”.

Añadió: “Ahora estoy muy feliz con mi vida. A mucha gente le da mucho miedo el cambio. El cambio es bueno, el cambio es la forma de aprender, la gente debería simplemente intentarlo. Me gusta cómo me ha llevado la vida”.

“Si no hubiera sido famosa, no me habrían invitado al programa de televisión donde conocí a mi marido Sven y no habría tenido a mis adorables hijos. No habría tenido la vida que tengo ahora”.

Refiriéndose aparentemente al escándalo de Beckham, continuó: “Tomé muchas malas decisiones y me convencieron de muchas cosas. Por supuesto, si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría algunas cosas, pero ¿no es algo que todos harían? No me arrepiento”.

Los cuatro episodios de Beckham ya están disponibles para verlos en Netflix. Lee lareseña (en inglés) de The Independent aquí.