En 2004, David y Victoria Beckham fueron objeto de uno de los mayores escándalos de celebridades en años, después de que su exasistente personal, Rebecca Loos, alegara que había tenido un romance de cuatro meses con la estrella del fútbol.

Los problemas se habían estado gestando desde el controvertido fichaje de David por US$30 millones del Manchester United al Real Madrid en julio de 2003, con un contrato de cuatro años. Es un periodo tumultuoso en la vida de la pareja que abarca un importante tema de conversación para la nueva serie documental de cuatro capítulos de Netflix, Beckham.

En el tercer episodio de la docuserie, titulado “Goldenballs”, luego de una serie de clips que muestran la histeria que perseguía a su marido en sus giras por el mundo, Victoria exclama: “Yo, en cambio, siempre fui la villana”.

Uno de los titulares en ese momento decía: “Posh Spice anda de huraña en España” y el artículo en cuestión citó críticos que la describieron como “huraña”, “malhumorada” y “aburrida”.

Recordó una entrevista de Vogue España, en la que publicaron que odiaba España porque “huele a ajo”. Ella niega haber hecho el comentario.

“Muchas de las noticias alegaban: ‘odia España, odia Madrid’”, David recordó, y Victoria explicó: “Nunca se trató de España. Teníamos una familia en la que teníamos que pensar”.

“Tenía dos hijos, Brooklyn y Romeo, y desde el principio es lo que nadie parecía tener en cuenta cuando me criticaban por no estar en España. Un niño tiene que ir a la escuela y sabía que no podía mudarme a España hasta que encontrara una escuela para Brooklyn”.

Añadió: “Inventaron o sacaron de contexto todo lo que hice. Pero nunca se trató de España”.

Más adelante en el mismo episodio, la pareja reconoce los problemas con los que estaban lidiando, ya que David se sentía cada vez más solo mientras vivía en España y a Victoria le costaba lidiar con el tiempo que pasaban separados. A pesar de esto, las cosas mejoraron temporalmente en agosto de 2003, cuando Victoria llevó a sus hijos de visita para ver a David anotar en su debut en LaLiga contra el Betis.

“Tomaste vuelo después de ganar ese primer partido”, le comentó el entrevistador Fisher Stevens a David.

“Sí”, contestó con una sonrisa burlona. “Hasta…” Luego, el documental muestra el fragmento de la portada de un periódico que cubría la noticia de Loos. En 2004, afirmó que tuvo una aventura con el capitán de Inglaterra.

Las acusaciones de infidelidad contrastaban de manera drástica con la imagen intachable e íntegra que tenía David, como la personificación del hombre de familia devoto. David había logrado mantener una reputación de conducta ejemplar, incluso mientras otras estrellas del fútbol estaban envueltas en escándalos de orgías, análisis fallidos de detección de drogas y agresiones sexuales. Esta conducta le había ayudado a conseguir contratos lucrativos como la imagen de grandes marcas como Adidas, Pepsi y Vodafone.

Beckham era considerado un hombre de familia devoto con una imagen prístina (Getty Images)

Loos, de 26 años, era exempleada de la empresa que representaba a David, SFX. En una entrevista con News of the World, afirmó que tuvo una relación de cuatro meses con David, quien rápidamente negó el relato con vehemencia y describió las acusaciones como “ridículas”.

En respuesta, Loos dijo en abril de 2004 que estaba dispuesta a defender sus reclamaciones en los tribunales. En una entrevista con Sky TV, sostuvo que no tenía motivos para mentir y que podía demostrar que el romance ocurrió.

“Sé algo sobre él, una parte íntima de su cuerpo que creo que solo las mujeres que han estado en la cama con él sabrían”, afirmó. “No estoy hablando de si está circuncidado. Si alguna vez necesito hablar de eso, será en un tribunal, no en televisión”.

News of the World, que supuestamente pagó a Loos US$426.000 por la primicia, publicó la afirmación de que se acostó con David cuatro veces durante un periodo de cuatro meses, junto con mensajes de texto que supuestamente intercambiaron.

Rebecca Loos (izquierda) junto a Victoria sosteniendo al hijo de la pareja, Romeo (Getty Images)

Las secuelas de las acusaciones de Loos se exploran en el cuarto y último episodio. Victoria y David dieron emotivos testimonios sobre cómo las acusaciones y el consiguiente frenesí mediático los afectaron a ellos y a su familia.

“Fue la primera vez que Victoria y yo sufrimos ese tipo de presión en nuestro matrimonio”, comparte David en el documental, después de un montaje de vídeo que muestra cientos de titulares de primera plana sobre las acusaciones.

“Ni siquiera puedo empezar a decirte lo difícil que fue. Y cómo me afectó”, añade Victoria, en una entrevista aparte sobre el escándalo.

Cuando el entrevistador Fisher Stevens le pregunta si fue el momento más difícil de su matrimonio, ella responde: “Cien por ciento. Fue la época más difícil para nosotros porque sentíamos que el mundo nos atacaba. Y la cuestión es que estábamos el uno en contra del otro, si soy completamente honesta”.

“Hasta Madrid, a veces nos sentíamos como si estuviéramos contra todos, pero estábamos juntos, estábamos unidos, nos teníamos el uno al otro. Pero cuando estábamos en España, no sentíamos que nos apoyáramos el uno al otro. Y eso es triste”.

Izquierda: Rebecca Loos en 2005, y Victoria y David Beckham en 2004, el año en que estalló el escándalo del supuesto “romanc” (Getty)

Visiblemente conmocionado y luchando por expresar sus sentimientos, David dice: “Cuando me mudé por primera vez a España, ejem, fue difícil porque yo… había sido parte de un club y una familia durante toda mi carrera, desde los 15 años hasta los 27 años. Me venden de la noche a la mañana. De pronto estoy en una ciudad donde no hablo el idioma y, más importante, no tenía a mi familia”.

“Cada vez que nos despertábamos, sentíamos que había algo más. Y creo que ambos sentimos en ese momento que no nos estábamos perdiendo el uno al otro, sino que nos estábamos ahogando”.

“¿Cómo creen que sobrevivieron a eso?”, Stevens le pregunta a David.

“No lo sé”, David contesta, con los ojos llorosos. “Para ser completamente sincero, no sé cómo lo superamos. Victoria lo es todo para mí. Verla lastimada fue increíblemente difícil. Pero somos luchadores. Y en ese momento necesitábamos luchar unos por otros, necesitábamos luchar por nuestra familia. Y valía la pena luchar por lo que teníamos. Pero, en última instancia, es nuestra vida privada”.

“Algunos días me despertaba y pensaba: ¿cómo voy a ir a trabajar, cómo voy a caminar hasta la cancha, cómo voy a lucir como si no pasara nada? Me sentía nauseabundo todos los días cuando abría los ojos. ‘¿Cómo voy a hacerlo?’”.

A modern-day David Beckham being interview for the Netflix documentary (Netflix)

En 2004, después de que las afirmaciones de Loos se hicieron públicas, el Real Madrid concedió a David un permiso para que pasara tiempo con Victoria y sus hijos en Suiza, donde su familia estaba de vacaciones de esquí.

En ese momento, se decía que Loos había ganado hasta US$1,2 millones a través de entrevistas y participaciones televisivas relacionadas con su historia de Beckham, incluida una aparición notoria en The Farm de Channel 5.

También participó en programas del Reino Unido como Celebrity Love Island, Extreme Celebrity Detox y The X Factor: Battle of the Stars.

Rebecca Loos en 2008 (Getty Images)

Loos se mudó a Noruega después de conocer a su ahora esposo, el médico Sven Christjar Skaiaa, en el reality show 71 Degrees North. Tienen dos hijos pequeños juntos, Magnus y Liam.

“Estoy muy feliz. No me arrepiento”, declaró Loos a MailOnline en 2016.

“La gente decía que estaba loca, ¿quién era este tipo?”, expresó de su marido. “Apenas lo conocía, ¿qué diablos estaba haciendo? Pero mira todo lo que tengo ahora”.

Añadió: “Ahora estoy muy feliz con mi vida. A mucha gente le da mucho miedo el cambio. El cambio es bueno, el cambio es la forma de aprender, la gente debería simplemente intentarlo. Me gusta cómo me ha llevado la vida”.

“Si no hubiera sido famosa, no me habrían invitado al programa de televisión donde conocí a mi marido Sven y no habría tenido a mis adorables hijos. No habría tenido la vida que tengo ahora”.

Refiriéndose aparentemente al escándalo de Beckham, continuó: “Tomé muchas malas decisiones y me convencieron de muchas cosas. Por supuesto, si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría algunas cosas, pero ¿no es algo que todos harían? No me arrepiento”.

Los cuatro episodios de Beckham ya están disponibles para verlos en Netflix. Lee la reseña (en inglés) de The Independent aquí.