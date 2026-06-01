‘Euphoria’ cierra su historia tras siete años con un polémico final sangriento que mata a tres personajes

Sam Levinson, creador de Euphoria, confirmó que la polémica serie de HBO llegó a su fin tras un sangriento cierre de temporada en el que murieron tres personajes principales.

La producción, que impulsó la carrera de figuras como Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney, emitió anoche el episodio final de su tercera temporada. En él, la problemática protagonista Rue (Zendaya) muere después de consumir Percocet adulterado deliberadamente con fentanilo por el narcotraficante Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje).

Ahora, Levinson confirmó que la historia terminó oficialmente después de siete años. En declaraciones a Popcast, de The New York Times, explicó: “Respecto a la historia que queríamos contar, sobre la adicción y sus consecuencias, siento que este es su final”.

Zendaya también había insinuado en entrevistas recientes que Euphoria se acercaba a su desenlace. En abril, durante una aparición en The Drew Barrymore Show, la actriz aseguró: “Se acerca el final”.

open image in gallery Sydney Sweeney, Sam Levinson y Maude Apatow en el estreno de 'Euphoria' en Los Ángeles la semana pasada ( Getty )

Al hablar sobre el desgarrador desenlace de la serie, Levinson agregó: “Fue una experiencia muy gratificante por el elenco, el equipo y todo lo que logramos. Hay miles de cosas que tienen que salir bien para hacer algo así, y me siento inmensamente orgulloso del trabajo que hicimos y de la historia que contamos”.

También explicó que la muerte de Rue fue una forma de rendir homenaje a Angus Cloud, quien interpretó a Fez en la serie antes de morir en 2023, a los 25 años, por una sobredosis.

“Al final, es una tragedia, pero también es la realidad. Si hoy experimentas o consumes drogas, existe una posibilidad muy real de que eso te mate, y sentí que esta era una forma de honrar a Angus y, al mismo tiempo, de pedir por el futuro”, afirmó.

Rue no fue el único personaje que murió en este sangriento cierre. Laurie (Martha Kelly), la imperturbable jefa narcotraficante, se quitó la vida para evitar ser arrestada, mientras que su rival, Alamo, murió baleado a manos de Ali (Colman Domingo), mentor y figura de apoyo para Rue, quien buscaba vengar su muerte.

Desde hace tiempo, los fans sospechaban que este podía ser el final de Euphoria, especialmente porque la última temporada tardó cuatro años en llegar a la pantalla. Durante ese periodo, las carreras de sus protagonistas crecieron de forma exponencial, en parte gracias al impacto de la serie.

Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie, protagonizó el éxito de taquilla Anyone But You; Jacob Elordi, quien da vida a Nate, recibió una nominación al Oscar por su papel en Frankenstein y suena como posible candidato para interpretar a James Bond; mientras que Zendaya participó en la saga Dune, sumó nuevas películas de Spider-Man y también forma parte del elenco de la próxima Shrek 5.

open image in gallery Después de levantar sospechas en el Silver Slipper, Rue (Zendaya) es obligada a cavar una tumba, donde esperará a recibir un castigo de Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje) ( Eddy Chen/HBO )

El recorrido de la serie también estuvo marcado por conflictos y momentos difíciles en los últimos años. El compositor principal, Labrinth, abandonó inesperadamente el proyecto antes de la tercera temporada; surgieron rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Zendaya y Levinson por la historia de Rue; Storm Reid y otros actores quedaron fuera del elenco; y, además, ocurrió la trágica muerte de Angus Cloud.

Antes del final de temporada, Alexa Demie, quien interpretó a Maddy Perez, desmintió los rumores sobre un posible retiro de la actuación tras el cierre de Euphoria.

“La gente te quita el control. ¿Qué pasó con mi capacidad de elegir? Me gusta mi vida tal como es y no la cambiaría”, declaró a The Hollywood Reporter.

Además, agregó: “Tengo metas y cosas que quiero hacer, pero prefiero mantenerlas en privado”.

El último episodio de la tercera temporada de Euphoria ya está disponible en plataformas de streaming como Sky, NOW y HBO en Reino Unido.

Traducción de Leticia Zampedri