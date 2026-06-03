The Daily Show critica la entrevista de Ivanka Trump sobre su proyecto de isla privada de 1.400 millones de dólares

The Daily Show criticó duramente a Ivanka Trump por comprar una lujosa isla mediterránea de 1400 acres como un proyecto para “reformar” mientras la economía estadounidense sufre bajo la presidencia de su padre.

Días después de que Ivanka, de 44 años, presumió en un pódcast sobre el desarrollo de la isla Sazan para convertirla en un complejo turístico ecológico privado con su esposo, Jared Kushner, el presentador de The Daily Show, Michael Kosta, reprodujo un fragmento de su entrevista y aplaudió lentamente mientras decía sarcásticamente: “Un aplauso para esta pareja”.

“Y para aquellos que piensan: ‘Oigan, antes de comprar una isla privada, ¿no deberían los multimillonarios ser más sensatos?’”, dijo Kosta . “Lo que no entienden es que la isla aún no tiene habitaciones. No pueden poner los cimientos hasta que quemen todos esos estúpidos árboles, ¿de acuerdo?”.

Ivanka declaró el domingo en el podcast de David Senra que ella y Kushner descubrieron la isla mientras nadaban desde el barco de un amigo y quedaron “cautivados”.

Kosta se burló de su “compra impulsiva” y añadió: “¿Puedes hacer que esto suene aún más fuera de lugar?”.

open image in gallery El presentador de ‘The Daily Show’, Michael Kosta, se burló de la reciente entrevista de Ivanka Trump en la que habló sobre el desarrollo de una isla junto a su marido, Jared Kushner ( The Daily Show )

También se burló de Ivanka cuando habló de la compra como un viaje de superación personal.

En el podcast, comentó: “Para mí, es más un reto que otra cosa. La culminación de toda mi experiencia en el sector inmobiliario, todos mis viajes, mucha reflexión sobre cómo quiero vivir, cómo creo que la gente cada vez quiere vivir más, y el intento de construir algo que sea una manifestación tangible de ello”.

Kosta gritó en respuesta al vídeo: “¡Por supuesto, ‘manifestación tangible’!”

“Vamos, señora. ¡Usted es rica y se compró una isla! ¡Dígalo ya!” —le dijo—. “No todo tiene que ser un viaje profundo y espiritual”.

open image in gallery Ivanka Trump y Jared Kushner están trabajando en un proyecto de 1.400 millones de dólares para desarrollar Sazan ( AFP/Getty )

Los planes de Ivanka y Kushner, que tienen un valor de 1.400 millones de dólares, para transformar la isla, situada frente a la costa de Albania, fueron objeto de escrutinio durante años desde que el proyecto fue aprobado por primera vez en diciembre de 2024.

Aunque el primer ministro de Albania, Edi Rama, mostró su apoyo al proyecto, este se enfrentó a la oposición de grupos ecologistas, ya que Sazan —a la que los lugareños ahora se refieren como la “Isla Trump”— era anteriormente una de las últimas islas sin desarrollar del Mediterráneo.

Más recientemente, la fiscalía albanesa anunció una investigación sobre el proyecto del complejo turístico de lujo en medio de las protestas de ciudadanos y grupos ecologistas.

El proyecto personal de la hija y el yerno del presidente está en marcha mientras Donald Trump sigue registrando bajos índices de popularidad. Una reciente encuesta de Politico, publicada el viernes, reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que la actual crisis del costo de vida es la peor que recuerdan. El 46 % de los encuestados afirmó considerar al presidente total o mayoritariamente responsable del estado de la economía.

Traducción de Olivia Gorsin