¿Sabías que Ed Sheeran es un nuevo padre? Quizás te perdiste su publicación de Instagram. O los miles de titulares de noticias. O la cantidad de veces que lo ha mencionado desde entonces. En cuyo caso, una noticia: el cantautor británico ha procreado. Es lo primero que escuchas en el abridor de su cuarto álbum, = (pronunciado "Equals"), cuando declara: "Ahora soy padre". No dudo que tener hijos es una experiencia que cambia la vida, pero me gustaría que los artistas masculinos abordaran el tema de una manera menos dolorosa y literal. La canción en sí, "Tides", es una animada sacudida de café irlandés, con Johnny McDaid y Foy Vance dándole un toque celta (afortunadamente sin el tweeness apretando los dientes de "Galway Girl" de 2017). No es exactamente "volver a lo básico", pero ciertamente es un retroceso al sonido basado en la guitarra con el que Sheeran saltó a la fama, como admite: "Perdí la confianza en quién era / Demasiado ocupado tratando de perseguir lo alto y subir los números .”

Y qué números. El reciente sencillo de Sheeran, "Bad Habits", es la pista más rápida en alcanzar el medio millón de ventas en el Reino Unido. Ha vendido 45 millones de álbumes y 150 millones de sencillos. Ha ganado seis premios Brit, siete premios Billboard y cuatro premios Grammy. Pero, ¿qué significa realmente, al final? Equals es Sheeran frenando y recalibrando sus prioridades. En "First Times", parece presumir humildemente - "Pensé que sería diferente interpretar a Wembley / 80 mil personas cantando conmigo" - antes de reconocer que estaba cautivado por sus éxitos en la industria. Contra las cuerdas hinchadas que recuerdan a "Give Me Love" de su debut en 2011, sus letras trazan una delgada línea entre lo dulce y lo empalagoso. "¿No es gracioso cómo las cosas más simples de la vida pueden hacer a un hombre", canta, aumentando el cociente de "ick". Lo hace mejor en “El Guasón y la Reina”, con su lúgubre motivo de piano que suena extrañamente a la partitura del fallecido Carlos d'Alessio para la película francesa Delicatessen. Es fácil imaginar que superará a "Perfect" o "Thinking Out Loud" de Sheeran como la canción de boda del día, incluso si todavía le cuesta describir el objeto de sus afectos. Al igual que con sus álbumes anteriores, Sheeran ha enumerado suficientes partes genéricas del cuerpo aquí (labios rojos, ojos marrones, caderas, cuello, cabello, manos) para que el Dr. Frankenstein le construya una novia a su monstruo.

Los artistas que describen nuevos proyectos como "los más personales hasta ahora" tienden a hacerlo como un reflejo defensivo. Sin embargo, Ed Sheeran claramente ha atravesado un período de transición desde que se lanzó su último álbum, Divide de 2017. Se casó con su antigua amiga de la escuela Cherry Seaborn, cumplió 30 años y tuvo una hija, Lyra. También perdió a un amigo cercano y mentor, el veterano promotor musical australiano Michael Gudisnki, a quien rindió homenaje en un servicio conmemorativo en marzo. Un montón, entonces, de canciones que brinden una visión más profunda del "tipo normal" que el mundo ha llegado a conocer.

"Overpass Graffiti" es una sorpresa, trayendo un bajo con carácter y pequeños chirridos de sintetizador que recuerdan a "Close to Me" de The Cure. El coro, por su parte, está en deuda con la nostalgia dulcemente melódica de “Boys of Summer” de Don Henley; Sheeran, que solía cantar como si sus hombros estuvieran perpetuamente encorvados, suena alegre. El sencillo "Shivers" se abre con Florence y los punteos de violín al estilo Machine antes de sumergirse en el territorio de las bandas de chicos de los noventa con la ayuda del coguionista y productor Steve Mac (Westlife, Boyzone). "Stop the Rain" es igualmente pegadizo pero más oscuro, ya que intenta abordar de nuevo las críticas pasadas: "Cada vez se pone más y más feo". En el pasado, ha sido complicado simpatizar con los problemas de Sheeran cuando momentos después se jacta de sus muchos elogios. Ha captado la indirecta, aquí suena acerado en lugar de autocompasión contra la llama española de la guitarra y sacudiéndose el odio como si fuera solo un poco de llovizna: "Lee mi mente, habrá altibajos / Pero ganó" “No cambie nada entre usted y yo" Evita convertir las canciones de este álbum en un ejercicio de marcar casillas como se sentían en discos anteriores, logrando incorporar sus influencias con un poco más de estilo. "El hecho de que pueda", parece decir, "no significa que deba hacerlo".

Sheeran se desempeña mejor cuando no está tratando de engañar al oyente. El single "Bad Habits" sería una canción mejor si no hubiera sentido la necesidad de tocar tan descaradamente "Smalltown Boy" de Bronski Beat. Hablando de malos hábitos, él es claramente consciente de que los fanáticos tienden a enamorarse de lo que suena familiar, por lo que hábilmente, quizás subrepticiamente, entreteje las firmas de mejores canciones de Marvin Gaye, TLC y, en el caso de "Visiting Hours" , “Hero” de Enrique Iglesias. Sin embargo, cuando no está haciendo eso, como demuestran canciones como la divertida y conmovedora "Sandman", escrita para su hija, tiene un álbum pop perfectamente bueno en sus manos. Ecuación resuelta.