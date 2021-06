Corredora expulsada de las pruebas olímpicas culpa a burrito de no pasar el control antidopaje

Shelby Houlihan, doble récord estadounidense y la mejor esperanza de medalla olímpica del país en carreras de media distancia, enfrenta una suspensión de cuatro años después de dar positivo por una droga que mejora el rendimiento y no podrá competir en los Juegos de Tokio. Houlihan reclamó enérgicamente su inocencia y culpó del esteroide encontrado en su sistema a un burrito de cerdo que comió en un camión de comida de Oregon.

Con ira y tristeza, Houlihan y sus representantes anunciaron la noticia de su prueba el lunes por la noche, menos de una semana antes del inicio de las pruebas de pista y campo olímpicas de Estados Unidos. El lunes por la noche, Houlihan explotó el aparato de prueba de drogas de la pista y el campo mientras se declaraba inocente.

"Me siento completamente devastada, perdida, rota, enojada, confundida y traicionada por el mismo deporte que amaba y en el que me entregué solo para ver lo buena que era", dijo Houlihan en un comunicado publicado en Instagram. "Quiero ser muy clara: nunca he tomado ninguna sustancia que mejore el rendimiento, y eso incluye aquella de la que se me acusa".

El caso de Houlihan se desarrolló durante los últimos seis meses y llegó a una aparente conclusión a fines de la semana pasada, según Houlihan y su grupo.

En enero, Houlihan se enteró de que había registrado un resultado positivo en diciembre para la nandrolona, un andrógeno y esteroide anabólico que aumenta la masa muscular. Los deportistas que consumen la droga de forma ilícita con mayor frecuencia son los culturistas.

“No es una sustancia que pueda tomar cualquier corredor”, dijo el abogado de Houlihan, Paul Greene, quien tiene una amplia experiencia representando a atletas acusados de dopaje.

"Cuando recibí ese correo electrónico, tuve que leerlo unas 10 veces y buscar en Google qué era lo que acababa de dar positivo", dijo Houlihan en su declaración.

Basándose en un diario de alimentos, Houlihan determinó que había comido un burrito de cerdo unas 10 horas antes de su prueba. El camión de comida donde compró el burrito cerca de su sede de entrenamiento en Beaverton, Oregon, servía despojos de cerdo, según un comunicado de su entrenador. La Agencia Mundial Antidopaje descubrió en un estudio de 2020 que se pueden encontrar trazas de nandrolona en ese tipo de carne y advirtió sobre la posibilidad de una confusión.

Lee más: Ojalá que el rechazo de Cristiano Ronaldo hacia Coca-Cola traiga el fin del patrocinio de productos

La Unidad de Integridad del Atletismo, el brazo independiente de pruebas de drogas de World Athletics, colocó a Houlihan en una suspensión provisional. A medida que se acercaban los juicios olímpicos de Estados Unidos, los abogados de Houlihan presionaron a la AIU para que resolviera su caso para que ella pudiera competir. El pasado fin de semana, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó una prohibición de cuatro años.

Houlihan dijo que se hizo un análisis de una muestra de cabello y pasó una prueba de polígrafo y que incluso la AMA estuvo de acuerdo en que la sustancia no se había acumulado en su cuerpo, como habría sucedido si hubiera tomado nandrolona con regularidad. La prueba dio negativo el 23 de enero, dijo Greene, momento en el que la nandrolona todavía habría estado en su sistema si la hubiera estado inyectando para mejorar su rendimiento.

Durante el proceso, el campamento de Houlihan le pidió a AIU que buscara una segunda opinión, que le pidiera a otro laboratorio que examinara su muestra y determinara si su explicación sobre comer despojos de cerdo era factible. Greene dijo que les dijeron que no era necesario.

“Nunca se buscó una segunda opinión”, dijo Greene. "Pensarías que si ibas a arruinar la vida de alguien, obtendrías una segunda opinión".

En un comunicado, el entrenador del Bowerman Track Club, Jerry Schumacher, calificó el caso como "una gran tragedia en la historia de la carrera de fondo estadounidense". En la conferencia de prensa, Greene calificó el resultado de "totalmente injusto".

"No entiendo cómo un organismo competente e imparcial podría no llegar a la conclusión de que Shelby es inocente", escribió Schumacher. “Shelby fue tratado injustamente en cada paso de este proceso... Creo que si esto hubiera sido USADA manejando su caso, se habría manejado de manera diferente. Por lo menos, estoy seguro de que la habrían tratado con justicia”.

"En el transcurso de los últimos seis meses, he aprendido más de lo que nunca quise saber sobre las pruebas de drogas, sobre los procedimientos y las organizaciones que gobiernan nuestro deporte", agregó Schumacher. "Lo que he aprendido ha erosionado toda la fe que tenía en su capacidad para servir y proteger de manera justa a los atletas limpios".

La Unidad de Integridad del Atletismo no respondió a una solicitud de comentarios.

Houlihan, de 28 años, creció en Iowa y asistió al estado de Arizona. Hizo la final de 5,000 metros en los Juegos Olímpicos de 2016 y ganó el título nacional tanto en 5,000 como en 1,500 en los Campeonatos al aire libre de la USATF de 2019. Entró este verano como una amenaza para la medalla, especialmente en los 1.500 metros.

Si se mantiene, la prohibición de Houlihan duraría hasta los Juegos de París de 2024 y podría acabar con la totalidad de su mejor momento olímpico. Houlihan aún podría apelar la prohibición en un tribunal suizo. Es muy poco probable que se escuche la apelación a tiempo para Tokio, aunque una orden judicial puede ser una posibilidad remota. Si una apelación tiene éxito, probablemente suceda a tiempo para los campeonatos mundiales del próximo año.

"Siempre he querido poder estar en lo más alto de ese podio olímpico con una medalla de oro alrededor de mi cuello sabiendo que lo hice", escribió Houlihan. “Ahora, no estoy seguro de tener la oportunidad de perseguir realmente ese sueño. Voy a seguir luchando para demostrar mi inocencia. No me sentaré y aceptaré una prohibición de cuatro años por algo que no hice ni haría".

El lunes por la noche, Greene dijo que estaba desconsolado por Houlihan y calificó el caso como el peor antidopaje. Sabe que el escepticismo sigue a los atletas que fallan en las pruebas de detección de drogas, pero contó una historia que ayudó a explicar por qué cree en Houlihan.

En una competencia en 2019, los entrenadores le rogaron a Houlihan que usara clavos de pista chapados en carbono, que pueden mejorar legalmente la capacidad de un corredor. La Houlihan terminó cuarta porque se negó a usarlos, solo superada por tres corredores que lo hicieron.

“Quiere saber qué tan buena puede ser solo con sus dos piernas”, dijo Greene.

Con información de The Washington Post.